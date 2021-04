Tanti auguri ad Alessio Scarpi: l’ex giocatore del Cagliari compie oggi gli anni e spegne 48 candeline

Alessio Scarpi, ex giocatore del Cagliari, spegne oggi 48 candeline. L’ex portiere ha vestito la maglia rossoblù dal 1997 al 2001, dove totalizzò 130 presenze.

Scarpi è cresciuto nella Primavera della squadra sarda per poi essere ceduto in prestito alla Reggina dal 1995 al 1996 in Serie B. Successivamente tornò al Cagliari dove militò per altre cinque stagioni. Il portiere è ricordato perché durante la partita contro l’Udinese salvò la vita al compagno Gianluca Grassadonia praticandogli la respirazione bocca a bocca in seguito a uno svenimento dovuto a un contrasto di gioco. Proprio per questo motivo, Scarpi fu il primo giocatore a guadagnarsi un 10 nelle pagella de La Gazzetta dello Sport.

