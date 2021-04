Confermati i numerosi rumors che davano la Superlega come una realtà imminente. Nonostante la severa stigmatizzazione di Eufa, FIFA e diverse Federazioni Nazionali, nonchè di esponenti politici di vari paesi, sembra essere stata annunciata ufficialmente la fondaziona della Superlega attraverso un comunicato congiunto da parte dei club partcipanti. La competizione riguarda alcune delle maggiori squadre europee e si configura come un campionato di elite per le società più ricche. Tra le squadre che sembra aver aderito al progetto vi sono anche tre italiane: Inter, Milan e Juventus. Fra le squadre di campionati stranieri vi sono: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Real e Atletico Madrid e Barcellona. È… Source