I giocatori della nuova eNazionale FIFA 21 Powered by TIMVISION saranno Karim “Karimisbak” Rmaiti e Rocco “guarinoJR_” Guarino per PS4 e Gianluca “Pignone” Ciliberti per XBOX. Dopo i tornei di selezione per la eNazionale TIMVISION PES, nel week end si sono svolte selezioni finali per decretare la nuova eNazionale FIFA 21 Powered by TIMVISION. Grandissimo successo di pubblico nelle dirette su Twitch e TIMVISION. A qualificarsi come titolari, sbaragliando l’agguerrita concorrenza, sono stati Karim “Karimisbak” Rmaiti (giocatore del Milan), vincitore della finalissima su PS4, e Rocco “guarinoJR_” Guarino (Samporia) per PS4, mentre Gianluca “Pignone” Ciliberti (multigaming Esport Empire) sarà il nuovo alfiere… Source