Lunedì 19 aprile online in programma presentazioni di libri: si va dalla biografia di Dante ad alcune riflessioni della filosofia di Sartre

REGIONE – Lunedì 19 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Il Molise é ancora in zona arancione (ma dal 26 aprile la situazione potrebbe cambiare): ancora chiusi musei e spazi culturali, e sospesi gli eventi programmati in presenza, ci sono però tanti appuntamenti a cui accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza. Come di consueto, abbiamo selezionato per voi sei eventi online.

EVENTI ONLINE

Alle 15 sulla pagina Facebook di Loungino e Cardenal si va alla scoperta della cucina molecolare. Lezioni di cucina realizzate da Chef Stellati rivolte a professionisti o semplici appassionati.

Su www.appenninoup.it e www.festivaldellappennino.it, alle 18, secondo giorno di “Elementi” di Appennino Up – Festival dell’Appennino attende in pubblico, nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT. Il movimento acrobatico viene inteso come gesto primordiale di creazione, attraverso la forza, la destrezza e l’energia in una scenografia naturale unica come quella delle montagne marchigiane.

Alle 18.30 sulla sulla pagina Facebook Libraccio Marco Bechis ci parla del suo libro dal titolo “La solitudine del sovversivo”. Buenos Aires, 19 aprile 1977. All’uscita della scuola dove studia, Marco Bechis viene sequestrato da un gruppo di militari in borghese. Ha vent’anni. Il racconto della sua tragica avventura esistenziale inizia qui, ma ha radici lontane. Con scrittura veloce e inesorabile, Bechis ci trascina nei giorni e nelle notti della sua infanzia e della sua adolescenza vissute tra l’Italia e l’Argentina della dittatura militare, fin quando lui, ragazzo di buona famiglia cosmopolita, si avvicina al movimento di opposizione dei Montoneros e finisce in un carcere clandestino.

Alle 19 sulla pagina Facebook de La Confraternita dell’uva il gruppo di lettura si cimenta nella lettura e approfondimenti di “Stato di emergenza. Viaggi in un mondo inquieto” di Navid Kermani.

Paolo Pellegrini presenta il suo libro “Dante Alighieri. Una vita”, in diretta streaming sulla piattaforma zoom di Museo Poldi Pezzoli, alle ore 21. Evento su prenotazione: per informazioni inviare una mail a info@museopoldipezzoli.org. Nell’importante anniversario della morte del poeta, una nuova biografia di Dante che, recuperando la lezione di alcuni studiosi del passato, fornisce nuove e rilevanti acquisizioni.

Massimo Recalcati illustra il suo “Ritorno a Jean-Paul Sartre” in diretta streaming sulla pagina Facebook di Scrittori a domicilio, alle ore 21.La filosofia di Sartre è scomparsa dal nostro orizzonte culturale. Con questo libro Massimo Recalcati propone un “ritorno a Sartre”. Non tanto rileggendone l’opera alla luce della psicoanalisi, ma mostrando quanto potrebbe essere utile per la psicoanalisi contemporanea non dimenticare la lezione sartriana.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

Domenica 2 maggio (sempre che il Molise sia in zona gialla) escursione al Pantano della Zittola nel territorio di Montenero Valcocchiara (Is): tutte le informazioni su: https://www.facebook.com/events/143253814413109/

Domenica 8 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/.

La Piccola Bottega in collaborazione con Manuela Toto, organizza Il Mago di Oz, Workshop in fiabaterapia. Un incontro per conoscere una lettura tutta interiore della fiaba del mago di Oz e fare una piccola esperienza di ascolto di sé, a contatto con la natura, per imparare che non abbiamo bisogno di delegare il nostro valore agli altri. Evento a numero chiuso. Prenotazioni entro e non oltre il 9 maggio 2021 al numero 388 7540177.

