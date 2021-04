Gara da protagonista per Joe Roberts che a Portimao ha sfiorato il primo successo stagionale.

Il portacolori dell’Italtrans Racing Team ha infatti chiuso in quarta posizione il Gran Premio del Portogallo pieno di sorprese.

Il colpo di scena è infatti arrivato infatti dopo pochi metri complice la scivolata del poleman Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) che ha dovuto abbandonare la leadership del Mondiale.

La caduta del britannico ha aperto la strada agli avversari fra i quali l’americano del team di Calcinate che è riuscito in pochi giri a risalire dall’ottava posizione in griglia di partenza e guidare la competizione.

Insediato da Aron Canet, Remy Gardner e Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo Kalex), il centauro statunitense si è dovuto arrendere a cinque tornate dalla conclusione dal ritorno del pilota del Solunion Aspar Team Boscoscuro e del “rookie” iberico che si è involato verso la prima vittoria della carriera.

Rimasto in lotta per il podio sino all’ultimo giro, Roberts non è riuscito infine a resistere all’attacco nelle ultime curve di Gardner terminando la kermesse a 2”397 dal vincitore.

In chiave tricolore da segnalare la sesta posizione di Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46), mentre Lorenzo Della Porta (Italtrans Racing Team) ha colto la dodicesima piazza dopo esser risalito dalle retrovie.

Foto Italtrans Racing Team