Lazio Benevento, chi è l’MVP del match? 4 giocatori in lizza per il premio di migliore della gara di Serie A – FOTO

Una vittoria scoppiettante per la Lazio contro il Benevento. Il giorno dopo il match che ha portato 3 punti in casa biancoceleste, la società ha proposto 4 nomi per il premio di MVP.

Correa, Immobile, Milinkovic e Reina: chi sarà il giocatore migliore del match per i tifosi biancocelesti?

#LazioBenevento Chi merita il premio di MVP? — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 19, 2021

