I club di Serie A e B hanno votato gli ultimi 4 consiglieri della DCF: eletti Carlo Stigliano, Alessandro Terzi, Marco Zwingauer e Samuel Gasperoni. Mantovani: "Fondamentale dare continuità al percorso di crescita del movimento". "Auguro buon lavoro al presidente Mantovani e a tutto il Consiglio Direttivo. Finora è stato fatto un ottimo lavoro, ma i prossimi anni saranno decisivi per lo sviluppo del calcio femminile. Dalla FIGC ci sarà sempre il massimo supporto". Questo il commento del presidente federale Gabriele Gravina sulla rielezione di Ludovica Mantovani come presidente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile. La figlia dello storico patron della Sampdoria, in carica dal 2 settembre 2019, è stata confermata…