Graziella Di Grezia, mamma di Lycio, Gabriele, Annarita.

Pianista classica.

Medico Radiologo, PhD.

Scrive per lavoro, ma soprattutto per missione e per passione.

Ha pubblicato “Anima” (2000), “Crisalide – Monologhi di una gravidanza” (2015), “Viva” (2016), “Quest’anno non vado al mare” (2017), 2017), “Versi immersi” – grausedizioni (2020).



Mischiate le carte.

Tirate fuori la vostra.

La carta della probabilità,

quella dell’errore,

la carta del desiderio

o del rimpianto.

Mischiatele

e decidete

quale scartare.

Vi resterà l’unica

carta da mostrare.

Giocatela con dignità.

