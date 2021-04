(ANSA) – LAHORE, 19 APR – Sono stati liberati 11 agenti di polizia pachistani che erano stati sequestrati da alcuni sostenitori del partito fondamentalista islamico Tlp durante una protesta a Lahore. Lo hanno riferito le autorità.

Un video circolato sui social media la cui autenticità è stata confermata dalla polizia mostrava alcuni degli agenti rapiti insanguinati e contusi, con delle bende intorno alla testa.

Il ministro dell’Interno Sheikh Rashid Ahmed ha detto che il loro rilascio, avvenuto alle prime ore di questa mattina, è avvenuto dopo “negoziati” con il Tlp, che il governo la scorsa settimana ha messo fuorilegge etichettandolo come ‘organizzazione terroristica’.

Il partito ha dato vita ad un crescente movimento antifrancese che chiede l’espulsione dell’ambasciatore, dopo che il presidente Emmanuel Macron ha difeso il diritto di Charlie Hebdo di ripubblicare le vignette su Maometto. Il Tlp aveva anche intimato un ultimatum, sollecitando l’espulsione del diplomatico entro il 20 aprile. Gli agenti sono stati trattenuti in un locale adiacente a una moschea in mano ai fondamentalisti, ora circondata dalla polizia. Rashid ha detto che ci sarà in giornata un secondo round di negoziati, anche se non è chiaro di cosa si discuterà. (ANSA).