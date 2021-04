La prima notizia della settimana della Serie A è l'ennesimo flop della Juventus. Senza Cristiano Ronaldo, attorno al cui infortunio si sono già scatenate polemiche di ogni tipo, perde a Bergamo e adesso è a rischio persino la partecipazione alla prossima Champions League. La gestione – Pirlo, comunque andrà a finire, è un mezzo disastro. C'è qualcuno che difende il Maestro, ma la verità che è sotto gli occhi di tutti e che Maurizio Sarri, a confronto, è stato un gigante. Si è portato a casa uno scudetto che pareva il più scontato del mondo in mezzo alla tempesta ed è stato letteralmente massacrato per gli insuccessi in Europa. Che, in verità, dopo Allegri sono ormai una costante della casa,… Source