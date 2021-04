Dopo la vittoria sulla Juventus U23 che proietta il Renate a quota 61 punti, mister Aimo Diana analizza così la prova dei suoi in vista del finale di stagione: Abbiamo ancora sei punti da andare a prendere per trovare la miglior posizione: mantenere il quarto e provare ad attaccare il terzo. Oggi è stata una partita sulla falsariga delle ultime due (Pergolettese e Pistoiese): abbiamo fatto una bellissima partita contro una squadra forte che ha portato i giocatori migliori in prima squadra. Abbiamo vissuto un periodo difficile e anche io assieme al mio staff abbiamo cercato di trovare energie da trasmettere ai ragazzi. Il nostro campionato rimane importantissimo: possiamo concludere con tantissimi punti. Voglio vincere sul difficile campo della Pro Sesto… Source