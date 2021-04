La quindicesima giornata di campionato si chiude con 91 gol all'attivo.Nel Girone D il Palermo batte la Res Women (secondo ko consecutivo) e ringrazia l'Apulia Trani che strappa un punto al Chieti, rosanero ora al primo posto in solitaria. Dopo essere riuscite nell'impresa di violare l'imbattibilità della Pro Sesto, al Torino non riesce il bis col Genoa e scivola al terzo posto del Girone A proprio in compagnia delle grifoncine. Nel Girone B continua il duello tra le bomber Della Santa e Picchi entrambe autrici di un poker personale, in vantaggio di una rete l'attaccante arancioneroverde ora a quota 18 centri. Tutto invariato in vetta al Girone C dove vincono tutte le formazioni di testa, Sassari Torres allunga a otto la striscia di vittorie… Source