“È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi”. Non usa mezzi termini il presidente del Torino, Urbano Cairo, che all’Ansa è durissimo sul tema Superlega. Ma come si fa? È un tradimento, è da … Leggi tutto L’articolo Superlega, Cairo:…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it