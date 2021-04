Il Cagliari, nella partita di domani alla Dacia Arena, dovrà fare attenzione ai cartellini gialli. Non solo il Ninja, anche Marin è diffidato

Per il Cagliari, la partita di domani alla Dacia Arena, sarà fondamentale. Andrà combattuta con spirito e carattere ma anche con lucidità e freddezza. Oltre a Radja Nainggolan, anche Razvan Marin dovrà fare attenzione e cercare in tutti i modi di non incappare in un cartellino giallo. Nel caso di un’ammonizione, il centrocampista rumeno, si troverebbe costretto, in quanto diffidato, a saltare la prossima partita del Cagliari contro la Roma, in programma domenica 25 aprile alle 18 alla Sardegna Arena.

La sua assenza in un momento così delicato potrebbe essere una dura batosta per la squadra rossoblù che vede nel numero 8 in prestito dall’Ajax, un punto di riferimento per il suo gioco. Marin, dopo un iniziale momento di difficoltà, è infatti, diventato essenziale per il centrocampo dei sardi: corre, imposta, recupera, dando nuovamente smalto e vitalità al suo reparto.

L’articolo Cagliari, attenzione ai gialli: pericolo per il diffidato Marin proviene da Cagliari News 24.