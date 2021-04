Conferenza stampa Farris: il vice allenatore della Lazio parla alla vigilia del match con il Napoli. Le sue parole

Turno infrasettimanale per la Serie A. La Lazio è attesa dal match contro il Napoli, che si giocherà giovedì sera al Maradona. Alla vigilia del match, Farris interverrà in conferenza stampa. Il vice allenatore della Lazio parlerà alle 14 in diretta su Lazio Style Channel.

Lazionews24 riporterà LIVE le parole del tecnico alla vigilia della sfida.

