Nata in Francia nel 1976, Decathlon è sbarcata in Italia nel 1993 con l’apertura del suo primo negozio a Baranzate, nel Milanese: un’ascesa che, da quel momento in poi, nel nostro Paese è continuata in maniera decisa e costante, fino ad arrivare agli attuali 131 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, due dei quali a Curno (il primo in provincia di Bergamo) e Seriate.

L’azienda si occupa della produzione e della vendita di articoli sportivi che soddisfano le necessità degli appassionati di oltre 80 discipline, portando avanti da sempre gli stessi quattro principi fondanti: responsabilità, generosità, autenticità e vitalità, valori condivisi anche da tutti gli 8mila collaboratori italiani, compresi i circa 150 divisi tra i due punti vendita bergamaschi.

Ma la filosofia principale di Decathlon si può riassumere nella volontà di rendere accessibile lo sport a più persone possibili, senza dimenticare nessuno, dando la possibilità a chiunque, che sia un principiante o un esperto, di praticare l’attività sportiva che più rientra nelle sue corde.

Per farlo si affida, oltre ai prodotti dei brand più noti, a una lunga lista di marchi interni di sua proprietà ed esclusivi per ogni disciplina: una strategia che, finora, è risultata vincente e che ogni anno spinge sempre più sportivi a scegliere l’esperienza di Decathlon.

Il 2020, anno tragico per molte attività a livello mondiale, ha visto invece una crescita per l’azienda francese che solo in Italia ha aperto 7 nuovi punti vendita: anche durante i periodi più duri (ad eccezione di metà marzo/fine aprile) i negozi sono sempre rimasti aperti seguendo tutte le precauzioni sanitarie del caso, per assecondare la voglia degli italiani di fare sport.

Contestualmente, è aumentata anche l’importanza del portale online che ha svolto il doppio ruolo di sostegno ai negozi fisici e facile appoggio per il cliente che vuole scegliere i prodotti stando comodamente a casa.

Un servizio apprezzato, che negli ultimi 12 mesi ha conosciuto una forte espansione e ha rappresentato per l’azienda una fetta importante del fatturato.