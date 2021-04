Martedì 20 aprile il Direttore Marittimo dell’Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti, Capitano di Vascello Salvatore Minervino, si è recato in visita ufficiale presso la Capitaneria di Porto di Termoli.

Accolto dal Comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, il Direttore Marittimo ha così fatto ritorno in una sede – quella di Termoli – che costituisce elemento importante dell’organizzazione della Direzione marittima, che esercita la sua giurisdizione su tre diverse regioni.

Il Comandante Minervino, dopo i saluti iniziali ha voluto incontrare una rappresentanza degli uomini e delle donne della Capitaneria molisana. Ad essi l’alto Ufficiale ha ricordato il ruolo centrale e strategico della capitaneria di Termoli nello scenario marittimo molisano e delle isole Tremiti, invitandoli a proseguire il loro lavoro con riguardo alle competenze proprie che, per legge, sono riconosciute in capo alle Capitanerie di Porto ad esempio in materia di pesca, di demanio, di tutela dell’ambiente.

Nel corso della visita, svoltasi nel più rigoroso rispetto delle vigenti normative finalizzate al contrasto del contagio da covid-19, il Direttore Marittimo ha poi incontrato il Presidente della locale sede dell’Associazione Marinai d’Italia, il Primo Luogotenente Pino Daniele, ed il Sindaco di Termoli Francesco Roberti, rinsaldando così quei rapporti di disponibilità e collaborazione del personale in divisa con le istituzioni civili, per il rispetto della legalità e la tutela del bene comune.