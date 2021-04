Dopo le anticipazioni sui primi possibili ritiri da parte di qualche club dei 12 partecipanti alla Super League, arriva in serata la prima notizia bomba ufficiale: il Manchester City ha ufficialmente comunicato di aver avviato le procedure per ritirarsi dal progetto Superlega. La notizia è stata accolta subito positivamente dall'Uefa che tramite il presidente Aleksander Ceferin ha dato il bentornato al City commentanto così: “Hanno mostrato grande intelligenza nell'ascoltare le tante voci – in particolare quella dei loro tifosi – che hanno enunciato i benefici vitali che l'attuale sistema ha per tutto il calcio europeo. Come ho detto al congresso Uefa, ci vuole coraggio per ammettere un errore, Source