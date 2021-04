25esimo anno di sacerdozio per don Angelo Gabriele Giorgetta. Cosa sono, in fondo, 25 anni, un attimo, un attimo pieno e colmo di esperienze. Da quel 20 aprile 1996, nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata, dove veniva consacrato Passionista dedicato al Sacro Cuore di Gesù, continui il tuo cammino di figlio di Dio portando la tua parola là dove ce n’è bisogno: da missionario in Bulgaria per 5 anni, a Bologna e Rimini dove la tua missione erano i giovani e le famiglie, a parroco di San Felice nel Molise e Montemitro, tuo paese di origine.

In ogni luogo hai lasciato il segno della tua presenza, e ne danno testimonianza le tante visite in paese delle persone che ti hanno conosciuto; tra questi una coppia Bulgara che ha deciso di coronare la promessa matrimoniale a Montemitro. Inoltre, ricordiamo le tue immense iniziative con i giovani e meno giovani, dai giochi e gite ad amante della cartapesta e realizzazione di presepi, ad attento studioso e divulgatore alla storia e arte dei nostri paesi e delle nostre parrocchie e del nostro Molise con diverse apprezzate pubblicazioni.

Soprattutto don Angelo è il nostro parroco, parroco dalla grande sensibilità e disponibilità, attento e premuroso al popolo a lui affidato, affidando la tua povera e umile preghiera da servitore di nostro Signore anche con la fragilità della tua salute, e questo ti rende un grande testimone della Passione di Gesù da umile Passionista.

Porgiamo quindi i nostri più sentiti e sinceri auguri al nostro parroco don Angelo Gabriele Giorgetta per i suoi primi 25 anni di sacerdozio con l’augurio di trascorrere insieme ancora tanti attimi.