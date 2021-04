L’Igor Volley Novara non ce l’ha fatta e ha perso 1-2 gara due dei playoff finali giocata in casa Conegliano. Strepitosa Paola Egonu autore di trentacinque punti su cinquantadue palloni. L’articolo Novara non ce la fa e perde gara 2 dei playoff: Conegliano è campione d’Italia proviene da Quotidiano Piemontese.Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it