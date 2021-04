La FIAB Avellino “Senza Rotelle”, venerdì 23 aprile terrà una conferenza stampa alle ore 11:00 in modalità streaming.

L’associazione presenterà alla stampa “Resistere, Pedalare, Resistere“, un’iniziativa prevista per il prossimo 25 aprile.

Il progetto, promosso insieme ad Anpi Avellino, Centro di Ricerca “Guido Dorso” e in collaborazione con la Commissione Scuola Anpi “Dolores Abbiati” di Brescia e la Fiab Brescia, è finalizzato a tenere viva la memoria della Resistenza. Utilizzando la bici come mezzo di scoperta sarà possibile sostare in luoghi significativi per ascoltare storie legate all’antifascismo avellinese come, ad esempio, quella di Modestino Guaschino, trucidato a 36 anni dalle brigate nere a Villa Carcina (BS).

Oltre a Marco D’Acunto, presidente di Fiab Avellino, interverranno l’ANPI Avellino, il Centro di Ricerca “Guido Dorso” ed Emiliana Mannese, nipote di Modestino guaschino.



(per utilizzare la piattaforma non è richiesta alcuna iscrizione o download di software ) Per partecipare, ci si può collegare a questo indirizzo internet: https://meet.jit.si/conferenzastampa-25aprile (per utilizzare la piattaforma La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione: https://www.facebook.com/senzarotelle.fiab.avellino Per qualsiasi richiesta, potete contattarmi via email oppure al numero 328.53.52.522