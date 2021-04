All’acqua e al suo utilizzo nel più stretto connubio con la salute delle persone, il Rotary International dedicata una particolare attenzione considerandola da sempre una delle sette aree d’intervento sulle quali l’associazione di servizio più grande del mondo focalizza i suoi impegni.

“L’acqua è un elemento fondamentale che dobbiamo saper conoscere, rispettare e assicurare alle nostre famiglie, ai nostri cari – afferma Roberto Bennice, presidente Rotary Club Città di Clusone -. Proprio per questo crediamo che promuovere la conoscenza di un bene così importante – che troppo spesso diamo per scontato – sia un impegno formativo indispensabile tanto quanto quello dell’educazione scolastica. Non dimentichiamoci infatti che su 7,5 miliardi di persone nel mondo, 2,5 miliardi di persone (33%) non hanno accesso a strutture igienico sanitarie adeguate, e oltre 1.400 bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie dovute alla mancanza di acqua pulita”.

“Anche il nostro Club vuole essere motore divulgativo e formativo, perché è proprio partendo dal nostro territorio che possiamo impegnarci tutti per fare la differenza – prosegue Bennice -. E per parlare di acqua abbiamo invitato il Presidente di Uniacque Luca Serughetti e l’Amministratore Delegato di Uniacque Pierangelo Bertocchi. Uniacque Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell’affidamento effettuato dall’Autorità d’ambito della provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato (S.I.I.) riguarda, in particolare, l’insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed erogazione dell’acqua all’utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue”.

“È con piacere quindi che con il contributo di Serughetti e di Bertocchi scopriremo meglio il valore dell’acqua anche sul nostro territorio, e l’importanza del ruolo dei servizi che ci assicurano questo indispensabile bene” conclude il presidente del Rotary Club.

L’incontro si terrà giovedì 22 aprile in remoto su ZOOM attraverso questo link sotto alle 20.45 (il collegamento sarà aperto dalle 20.30 per risolvere le eventuali problematiche tecniche).