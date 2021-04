Clamorose novità sul fronte della Super League. Secondo il Sun e Sky Sports UK, Chelsea e Manchester City sembra che abbiano cambiato idea, spinte dalla forte reazione negativa causata in tutto il mondo del calcio e che abbiano già pronta la documentazione per uscire dalla Super League. Inoltre anche il Manchester United starebbe pensando a rinunciare alla clamorosa scissione, ripensamento che gli inglesi avrebbero già comunicato al resto dei club fondatori. Si teme dunque l'effetto domino, intanto anche i media spagnoli avanzano ipotesi sulla possibile decisione dell'Atletico Madrid e del Barcellona di ritirarsi dal progetto. In serata è prevista una riunione straordinaria dei 12 club della Super League Source