Al via le iscrizioni alla IV Edizione del Premio Traduzione SSML – Fusp sede di Belluno. La sfida che ogni anno il corso triennale di Mediazione linguistica classe di laurea L – 12 dedica agli studenti del IV e V anno delle scuole superiori della provincia si rinnova online l’8 maggio dalle 14.45. La pandemia non permette infatti di ritrovarsi in presenza, ma non di meno l’organizzazione ci tiene a dare continuità ad un appuntamento atteso dai ragazzi e che ad ogni edizione ha registrato un numero crescente di iscrizioni.

Dunque sarà sufficiente seguire tutte le indicazioni per l’iscrizione, allenarsi in vista della prova e poi armarsi di vocabolario e concentrazione. “Il Premio Traduzione viene organizzato in tutte le scuole della Fondazione Fusp nello stesso giorno – spiega il presidente della Fusp, Stefano Arduini -. Ci teniamo particolarmente all’evento nella sede di Belluno perché siamo l’unica scuola di mediatori linguistici riconosciuta in questa provincia”.

LA PROVA

Quest’anno la prova consisterà nella traduzione in lingua italiana di un testo di tipo giornalistico culturale della lunghezza di una cartella di traduzione, 250 parole (con una tolleranza del 10% in più o in meno), dall’inglese. Sarà consentito l’utilizzo dei dizionari cartacei e digitali bilingui e monolingui, della lingua italiana e dei sinonimi e contrari, mentre sarà assolutamente vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento di traduzione automatica, pena l’esclusione dal Premio. Le prove saranno valutate da una Commissione di docenti universitari, il cui giudizio è inappellabile.

I premi saranno in denaro e in buoni libri. Al vincitore andranno infatti 400 euro in denaro, al secondo classificato 70 euro in buoni libri e al terzo 50 euro, sempre in buoni libri. La libreria convenzionata per l’acquisto è la Mondadori di via Mezzaterra.

L’ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono aperte da lunedì alla pagina https://www.ssml.eu/info/2021_premio_traduzione_belluno/ dove sarà sufficiente compilare il modulo. Le iscrizioni sono gratuite e resteranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili, fissati a 300. All’indirizzo https://www.ssml.eu/uncategorized/premio-per-la-traduzione-2021-belluno/ si possono trovare le prove degli scorsi anni su cui esercitarsi.

L’iscrizione, una volta effettuata, dovrà essere confermata dall’organizzazione nei giorni immediatamente successivi tramite mail, nella quale verrà comunicato anche il codice assegnato ad ogni candidato.

L’articolo Al via la IV edizione del Premio traduzione per studenti al 4° e 5° anno delle superiori proviene da Bellunopress – Dolomiti.