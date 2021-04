Nicola Berardino, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radiosei della sfida tra Napoli e Lazio. Le sue parole

Solamente un giorno ad un impegno importantissimo per la stagione della Lazio, che allo Stadio Diego Armando Maradona affronterà il Napoli. Uno scontro diretto fondamentale per la corsa al quarto posto, che vedrà protagoniste due squadre in ottima forma. Di questo big match ha voluto parlare anche Nicola Berardino, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che ai microfoni di Radiosei ha voluto rassicurare sulle condizioni di Luis Alberto e ha voluto dire la sua sulla Superleague. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA SUPERLEAGUE – «Con la Superleague abbiamo vissuto dei giorni folli, sembrava che tutto questo potesse prendere il sopravvento sul modello tradizionale del calcio. La cosa sorprendente è stata la brevità dei tempi in cui questo progetto è naufragato. La dura posizione dell’Inghilterra è stata fondamentale per la piega negativa che ha preso questa storia. Non sono stato sorpreso, invece, dal fatto che la Lazio non abbia preso posizione: è un gesto lodevole e in linea con la gestione e i principi del presidente Lotito».

SU NAPOLI LAZIO – «Per quanto riguarda questa sfida, le ultime indiscrezioni dicono che Luis Alberto sarà a disposizione. Credo che domani possa recuperare tranquillamente e che quindi sarà in campo».

