Il Cagliari questa sera sarà impegnato alla Dacia Arena per proseguire il proprio percorso verso la salvezza. Le ultime

Come riportato da La Gazzette dello Sport, oggi il Cagliari, rinfrancato dalla clamorosa vittoria (4-3) col Parma, arriva a Udine col chiaro intento di fare punti. Non serve più fare calcoli, alla squadra di Leonardo Semplici occorre vincere in casa e a Benevento e raccattare punti fuori con Udine, Napoli, Milan. «La salvezza dipende solo da noi», ha ribadito ieri il tecnico toscano che in otto partite ha fatto 10 punti.

Molto dipenderà dalla prestazione di Vicario, impeccabile, da 7,5 nelle tre uscite in Coppa Italia, strepitoso al debutto in A a San Siro nella sconfitta (1-0) con l’Inter, dopo la positività di Alessio Cragno, non eccellente sabato sera col Parma quando ne ha presi tre.

L’articolo Cagliari a Udine senza fare calcoli ma con una convinzione in più proviene da Cagliari News 24.