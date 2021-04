Il Cagliari, questa sera alla Dacia Arena, dovrà stare attento e accorto soprattutto nei minuti finali. Ecco l’incredibile statistica friulana

Questa sera alla Dacia Arena il Cagliari affronterà l’Udinese alle ore 20:45. I rossoblù vorranno dare continuità alla vittoria clamorosa di settimana scorsa contro il Parma, ma dovranno stare attenti ai minuti finali e sul gioco aereo: ecco la statistica incredibile sull’Udinese.

L’Udinese è la squadra con la più alta percentuale di gol di testa nella Serie A in corso: la formazione friulana ha infatti realizzato con questo fondamentale il 24% delle sue reti totali (otto su 34). Inoltre è, al pari dello Spezia, una delle due formazioni che hanno realizzato meno gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato (uno a testa); intervallo temporale in cui solo il Benevento (nove) ne ha incassati più del Cagliari (otto).

