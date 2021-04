Una donna di 46 anni, incensurata, è stata arrestata a Corato dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, infatti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti della donna rinvenendo e sequestrando una cinquantina di dosi di marijuana, nonché altre tre buste sottovuoto contenenti lo stesso tipo di droga per un peso complessivo di circa mezzo chilo. In più, altri due involucri contenenti 25 grammi di cocaina e materiale utile per il confezionamento delle singole dosi.

La donna, terminate le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

