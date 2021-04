Un pregiudicato 53enne di Bari, specializzato nei furti in abitazione e per questo già finito nella rete delle forze dell’ordine nel 2017, è stato arrestato in queste ore dalla Polizia per un colpo messo a segno a Monopoli nel tardo pomeriggio dello scorso 16 febbraio.

In quella circostanza un uomo si era introdotto presso l’abitazione di una coppia di studenti cinesi e mentre la ragazza era sola in casa e stava riposando, aveva portato via gioielli, per un valore di 9mila euro, custoditi in contenitori riposti all’interno del bagno dell’appartamento, e la borsa della studentessa contenente carte di credito, permesso di soggiorno, passaporto, carta d’identità e un telefono cellulare. Tutte le fasi del furto erano state riprese dal sistema di videosorveglianza di cui è dotato l’appartamento: immagini subito visionate e acquisite dagli agenti.

Le caratteristiche dell’uomo rivelate dai filmati, quindi, sono state analizzate e confrontate con una serie di rilievi segnaletici in possesso degli investigatori. Un’attività che ha consentito ai poliziotti di dare un nome al malvivente. I numerosi elementi di prova raccolti a suo carico, così, hanno consentito alla Procura della Repubblica di Bari di emettere la misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo, tuttavia, si è reso irreperibile presso la propria abitazione ed ha anche contattato telefonicamente il Commissariato riferendo che non si sarebbe mai costituito.

Proprio quella telefonata, però, ha consentito ai poliziotti di mettersi sulle tracce del 53enne, in viaggio con altre persone tra Veneto ed Emilia Romagna. Grazie all’ausilio degli agenti della Polizia Stradale del Centro Operativo Autostradale di Bologna, del COA di Pescara e del COA di Bari, sono stati quindi monitorati gli spostamenti del ladro che è stato bloccato poi sul lungomare di Bari mentre era in compagnia di una coppia di pregiudicati. Nei suoi confronti sono state elevate anche sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti contagio relative al divieto di spostamento. Notificato, inoltre, il provvedimento del divieto di ritorno presso il Comune di Monopoli per tre anni, emesso dal Questore di Bari. L’uomo ora ristretto in carcere.

1 di 2

#tdi_1_fb0 .td-doubleSlider-2 .td-item1 { background: url(https://www.telebari.it/wp-content/uploads/2021/04/Immagine-160×120.jpg) 0 0 no-repeat; } #tdi_1_fb0 .td-doubleSlider-2 .td-item2 { background: url(https://www.telebari.it/wp-content/uploads/2021/04/Immagine3-160×120.jpg) 0 0 no-repeat; }

L’articolo “Non mi costituisco”, 53enne di Bari ricercato per furto in abitazione chiama la Polizia: rintracciato e arrestato proviene da Telebari.