Un consulente SEO, ovvero il professionista che si occupa dell’ottimizzazione e del posizionamento di una pagina web sui motori di ricerca, è una figura fondamentale per qualsiasi business. Che tu abbia una grande azienda o un piccolo laboratorio artigianale, non andrai molto lontano se non sei presente su Google.

Ma cosa vuol dire essere presente? Sicuramente avere un sito o un blog curato e con contenuti ben scritti è utile, ma non basta per raggiungere le migliaia di potenziali clienti che ti attendono nel mare magnum del web. Per quello, ti ci vuole una buona consulenza SEO .

Cos’è la SEO

Acronimo di search engine optimization, è una disciplina complessa che richiede competenze nell’ambito della progettazione web, dell’analisi dei dati, della scrittura e anche un pizzico di psicologia.

L’obiettivo primario della SEO, infatti, è quello di farti apparire tra i primi risultati su Google (o su qualsiasi altro motore di ricerca) e aiutarti a convertire il più ampio numero di utenti del web in clienti. Tutto ciò prevede un delicato mix di strategie che abbiano un appeal sia per il lettore che per il motore di ricerca, e che mettano al centro il tuo valore come professionista e quello dei prodotti o servizi che offri.

Consulenza SEO: in cosa consiste?

Se stai cercando un buon consulente SEO, dovrai assicurarti che padroneggi un gran numero di competenze. Da sola o in team, questa figura professionale può occuparsi per intero della tua presenza sul web o di uno solo dei numerosi ambiti, tra cui:

la progettazione del tuo sito;

la scelta e l’ottimizzazione dei contenuti testuali;

l’estetica e l’assetto grafico;

la tua presenza sui social network;

la brand reputation, ovvero cosa si dice di te e dei tuoi prodotti;

la link building, che è l’intersezione tra le pagine del tuo sito web e quelle di altre testate o blog autorevoli nel tuo settore;

l’analisi della concorrenza;

l’integrazione tra la tua presenza online e offline;

la gestione di campagne pubblicitarie sui motori di ricerca, sui social e via email.

Insomma, una consulenza SEO prevede una conoscenza a 360° del mondo digitale e dei trend del momento da parte del professionista che se ne occupa. Ma non si tratta solo di questo.

Il tuo valore e quello del tuo brand

Chi si occupa della consulenza SEO sulla tua attività deve prima di tutto conoscere te, il tuo brand, i valori fondanti della tua azienda e quelle caratteristiche professionali, umane e sociali che ti distinguono dai tuoi competitor.

Una strategia SEO efficace ha infatti come goal principale non solo quello di aumentare le tue vendite nell’immediato. Sebbene questo sia il motivo per cui molte aziende si avvicinano a questa disciplina per la prima volta, i suoi risultati possono essere ben più vasti e duraturi nel tempo.

Ma solo se troverai un tono di voce unico e riconoscibile, che non soddisfi solo i capricciosi algoritmi dei motori di ricerca ma anche le reali necessità degli utenti. Se il primo obiettivo della SEO è attirarli, quello immediatamente successivo sarà renderli tuoi fedeli clienti. Convincerli, insomma, che possono rivolgersi a te per trovare le giuste soluzioni ai loro problemi.

Come scegliere il consulente giusto?

Adesso che conosci tutte le sfaccettature e gli obiettivi di una strategia ben articolata, come puoi scegliere la persona giusta per la tua consulenza SEO? Indubbiamente questo dipende dalla tua nicchia di competenza e dai primi goal che ti sei prefissato, ma ci sono alcune caratteristiche professionali e umane indispensabili da ricercare nella persona a cui affiderai la tua immagine online.

Il consulente SEO che fa per te è prima di tutto una persona empatica, comprensiva e attenta. Insomma, un professionista che ascolta con attenzione le tue esigenze, i tuoi obiettivi e i tuoi ostacoli e ti aiuta a superarli senza fatica.

In secondo luogo, assicurati che abbia una buona dose di esperienze nel mondo della SEO e del web: un portfolio di casi di successo ti aiuterà a capire se il professionista o l’agenzia a cui ti vuoi rivolgere sono quelli giusti. Infine, non può mancare un pizzico di istinto. Come tutti i professionisti di cui ti circondi per affrontare il tuo lavoro con serietà e fiducia, anche trovare il giusto consulente SEO può essere semplicemente un colpo di fulmine.