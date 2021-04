La capolista Inter prova in tutti i modi a conquistare i tre punti con lo Spezia, riuscendo però a raccoglierne solo uno: il match, valido per la 32^ giornata di Serie A, termina 1-1. Con questo risultato i nerazzurri salgono a quota 76 punti, allungando di un punto sui cugini del Milan usciti sconfitti dal match contro il Sassuolo. Lo Spezia passa alla prima occasione: al 12' Farias calcia dal limite, Handanovic è impreciso nell'intervento e la palla termina in rete. Prima dell'intervallo l'Inter trova il pareggio con Perisic, che bagna la sua presenza numero 200 in maglia nerazzurra con un gol. Nella ripresa la squadra di Antonio Conte sfiora più volte il vantaggio, centrando due pali con un pimpante Lautaro e vedendosi annullare sul finale del… Source