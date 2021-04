A San Siro si spegne la luce: il Milan, sopra di un gol, viene rimontato dal Sassuolo grazie alla doppietta di Raspadori

Il Milan si complica la vita, cadendo in casa contro il Sassuolo. I rossoneri passano in vantaggio con il gol Calhanoglu nel primo tempo, controllando il match per ampi tratti, ma i cambi di De Zerbi si rivelano decisivi. In particolare quello di Raspadori, che fa il suo ingresso in campo 64′ e mette a segno una doppietta tra il 76′ e l’83’. Una rivincita per il ‘piccolo’ Sassuolo, contro il più blasonato Milan, in giorni delicati a causa della questione Super League.

Una sconfitta che brucia per la squadra di Pioli, che ora rischia di essere scavalcata dall’Atalanta al secondo posto ed essere avvicinata pericolosamente dalla Juventus.

