Per la prima serata in tv, mercoledì 21 aprile su RaiUno alle 21.25 torna “Ulisse: il piacere della scoperta – Le sette meraviglie della Roma imperiale”. In questa puntata Alberto Angela celebra il Natale di Roma accompagnando i telespettatori in un affascinante viaggio tra le meraviglie della Roma imperiale: la Roma dei Cesari. Partendo dal Mausoleo di Augusto – appena riaperto al pubblico dopo un restauro durato 14 anni – ripercorriamo le tappe fondamentali che caratterizzarono la nascita e l’espansione di uno dei più grandi imperi di tutti i tempi e scopriamo come e perché la città di Roma in quel periodo raggiunse il suo massimo splendore…

Su Canale5 alle 21.40 prenderà il via la fiction “Buongiorno, mamma!”. Nella famiglia Borghi la madre Anna (Maria Chiara Giannetta) è molto speciale per i suoi cari. In pratica però è il papà Guido (Raoul Bova), preside di liceo, che si occupa dei quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino (il più piccolo).

Nella vita di tutti loro a un certo punto irrompe Agata, un’infermiera destinata a svelare dei segreti tenuti a lungo nascosti. Venuto meno l’aiuto di Lucrezia, la famiglia avrà problemi economici non da poco…

Guido conosce a scuola la nuova insegnante di sostegno Miriam Castellani (Serena Autieri). L’uomo intanto tenta di sbloccare il fondo fiduciario messo in piedi da Anna per i ragazzi, ma scoprirà una realtà che non gli piacerà affatto.

I ragazzi del clan Borghi cercano di fare fronte comune per aiutare il padre ma nel frattempo Agata scopre un segreto che riguarda il passato di Anna e Guido.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, il programma d’attualità condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Tutta colpa dell’amore”; su Italia1 alle 21.25 c’è “Segnali dal futuro”; su Rai4 alle 21.20 “La stirpe del male”; su La5 alle 21.05 “La grande Gilly Hopkins” e su Iris alle 21.35 “Una storia vera”.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena “La traviata” di Giuseppe Verdi. Regia teatrale e tv di Mario Martone, Coro e Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Daniele Gatti. Sul palco Lisette Oropesa nei panni di Violetta, accompagnata da Saimir Pirgu e Roberto Frontali.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Little Murders by Agatha Christie” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai