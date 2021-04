Era la fine del 2019 quando noi di BGY chiedemmo all’Università di Bergamo, attraverso un articolo, la possibilità di installare dispenser per l’acqua potabile negli spazi dell’ateneo bergamasco.

Dopo più di un anno, finalmente l’UniBg ha deciso, in collaborazione con Uniacque, di installare 16 erogatori di acqua, tra cui tre dispenser nell’edificio di via dei Caniana, due in via Pignolo e al complesso di Sant’Agostino, mentre un erogatore a testa è stato dislocato nelle sedi di via Salvecchio e piazza Rosate, per poi concludere con sei dispenser al polo di Dalmine.

Un passo verso il mondo green al motto “So good! Break the plastic habit”, con la consapevolezza che sono i giovani, tra tutti, ad essere, negli ultimi anni, i primi a cercare di portare un cambiamento sociale non solo nelle piazze, basti pensare ai movimenti di Fridays For Future che hanno interessato anche Bergamo, ma all’interno delle aule universitarie stesse.

Sono sempre di più, infatti, gli studenti che portavano a lezione la borraccia per ridurre l’uso della plastica, un chiaro segnale di come siano stati loro i primi ad essere sensibili verso i temi green, prima ancora delle istituzioni. La riduzione della plastica è e deve essere una priorità in un mondo che è sempre più inquinato e viene danneggiato costantemente dall’opera dell’uomo.

L’università Bergamasca ha dimostrato che i cambiamenti possono essere fatti, richiedono tempo, ma sono altresì fondamentali per la natura, per la città, per noi stessi.