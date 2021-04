Dopo due giorni senza vittime ecco che c’è un nuovo decesso per Covid, nella Rianimazione del Cardarelli. Oggi i contagi sono 19 (ieri 74) contro 17 guarigioni (ieri 35). Considerati i 566 tamponi processati, si abbassa dunque il tasso di positività, oggi a meno del 3.4% laddove ieri era arrivato al 9.5%.

ALTRA VITTIMA DEL COVID IN TERAPIA INTENSIVA

Non ce l’ha fatta un uomo di 73 anni di Campobasso, ricoverato nella Terapia Intensiva del Cardarelli. L’uomo è deceduto in ospedale ieri, sebbene il bollettino Asrem riporti oggi la sua morte. Si tratta del decesso n. 498 in regione dall’inizio dell’epidemia.

19 POSITIVI, TASSO SI RIABBASSA AL 3.4%

Sono 566 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore per un totale di 19 positivi, il che equivale ad un tasso di positività pari al 3.36%. Il numero più alto ancora a Campobasso con 5 contagi accertati (molti meno rispetto ai 27 di ieri), segue Isernia con 3. 2 invece i positivi a Bojano, centro particolarmente colpito dal contagio negli ultimi giorni. Un positivo per i comuni di Castel San Vincenzo, Colletorto, Ferrazzano, Monteroduni, Roccamandolfi, Sepino, Spinete, Termoli e Venafro.

UN RICOVERO E DUE DIMISSIONI, NEGLI OSPEDALI PER COVID 52 PERSONE

Scende appena il numero di degenti covid negli ospedali molisani: ora sono 52 di cui la maggior parte (48) al Cardarelli. Ci sono poi 2 persone nella Rianimazione del Gemelli e 2 in quella del Neuromed. Nella Terapia Intensiva del nosocomio di Campobasso ci sono invece 9 pazienti.

Oggi ha avuto bisogno del ricovero in Malattie Infettive una persona di Campobasso. Al contempo dallo stesso reparto sono stati dimessi una persona di Isernia e una di Cercemaggiore.

17 GUARITI, TOTALE A QUASI 12MILA

Sono 17 i guariti dal Sars-Cov-2. Di questi, 5 quelli accertati ad Isernia e 3 a Campobasso. Un guarito invece si riferisce ai comuni di Cercemaggiore, Montenero Val Cocchiara, Pescolanciano, Rionero Sannitico, e ancora uno a Roma e un altro a Salerno. L’elenco segue con un guarito a Sepino, Termoli e Venafro.

CAMPOBASSO E CONTAGI IN ASCESA, CLASSI IN DAD ALLA MONTINI

VACCINI, ARRIVATE ALTRE 11MILA DOSI

115.135: è il numero di dosi arrivato in Molise finora, con un +11mila circa nelle ultime 24 ore. Ora risulta somministrato l’89% circa delle dosi disponibili, essendo aumentata la disponibilità di dosi. Oltre 102mila le somministrazioni finora. Circa 11 molisani su 100 hanno ricevuto entrambe le dosi e quasi 1 molisano su 4 ha ricevuto la prima dose.

MOLISE AL 1° POSTO IN ITALIA: IL 10% HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE

La tabella della fondazione Gimbe, con dati aggiornati al 21 aprile, mostra come la nostra regione sia prima quanto a percentuale di popolazione vaccinata (con 1° e 2° dose). In realtà il 10% è stato finanche superato.

I DATI NAZIONALI

Sono 16.232 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 364.804 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 4.4%. Ieri c’erano stati 13.844 casi a fronte di 350.034 test, per un tasso di positività al 4%. Le vittime oggi sono state 360, quasi lo stesso numero di ieri quando erano state 364.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid, quelli in terapia intensiva oggi segnano un -55 (ieri -75) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un decremento di 690 unità (ieri -471).

