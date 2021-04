Per la prima serata in tv, giovedì 22 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tanatosi. Parte 1 parte 2”. Nel primo, un’ingegnere mineraria viene ritrovata in fin di vita. Vincenzo e Francesco dovranno indagare tra gli interessi torbidi che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che i delitti del presente hanno radici lontane.

Nel secondo, Vincenzo intanto viene a conoscenza di un fatto importante che riguarda Francesco e deve prendere decisioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro amicizia…

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà una nuova puntata de “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Amore Criminale”, condotto da Veronica Pivetti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Security”; su La5 alle 21.05 “La casa sul lago del tempo”; su Iris alle 21 “Il prescelto” e su Italia2 alle 21.10 “Le morti di Ian Stone”.

Su Rai4 dalle 19.20 sarà la volta della serie “Criminal Minds”. Le indagini dell’Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell’FBI specializzati nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli seriali.

Su Rai5 alle 21 verrà proposto “Pelléas et Mélisande” di Debussy Pelléas et Mélisande nell’allestimento firmato dal team creativo Barbe & Doucet. Sul podio il maestro Marco Angius. Con Monica Bacelli, Phillip Addis, Michael Bachtadze, Vincent Le Texier, Enkelejda Shkoza, Silvia Frigato, Andrea Pellegrini. Regia tv di Barbara Napolitano.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la replica di “Eden – Punto di non ritorno” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Aldo Moro – Il presidente”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai