Una partnership che si rinnova e che diventa bandiera tra due realtà più prestigiose della terra bergamasca: Atalanta e Brembo.

Brembo si conferma Top Sponsor del Settore Giovanile anche per le stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023.

Grazie a questa collaborazione viene inoltre confermato il “Premio Brembo” che sarà annualmente assegnato ai giovani calciatori più meritevoli del vivaio. I criteri di assegnazione, tra gli altri, terranno conto in particolar modo dei meriti scolastici e comportamentali dei ragazzi.

“Sono orgogliosa di poter essere oggi a Zingonia per ufficializzare il rinnovo della collaborazione con il Settore Giovanile di Atalanta – afferma Cristina Bombassei direttore CSR – Corporate Social Responsibility – del Gruppo Brembo -. Brembo si è avvicinata al Vivaio nerazzurro già da qualche anno perché crediamo fortemente nell’importanza sociale dello sport professionale e agonistico per la formazione dei nostri giovani”.

“È un grande piacere poter annunciare il rinnovo di questa partnership con Brembo legata al nostro Settore Giovanile del quale siamo particolarmente orgogliosi – dichiara Luca Percassi, ad di Atalanta -. Una collaborazione che si basa sulla condivisione di importanti valori quali la formazione, la crescita e lo sviluppo. Tutto questo non può che continuare a creare una reciproca importante crescita anche in favore dei nostri ragazzi”.

“Nel mio ruolo di Direttore CSR del Gruppo Brembo desidero rinnovare questo impegno tra le nostre due realtà confidando fortemente nei valori educativi, culturali e sportivi che contraddistinguono i ragazzi fin dalla più giovane età per diventare campioni dentro e fuori dal campo – prosegue Cristina Bombassei -. Io ed il nostro Presidente, Alberto Bombassei, desideriamo complimentarci con tutto il team Atalanta per i successi della Prima Squadra e delle Giovanili. Atalanta rappresenta un’eccellenza del territorio bergamasco, in grado di gestire al meglio la crescita e l’educazione dei propri talenti, molti dei quali diventati oggi giocatori affermati della prima squadra e di altri Top Team europei. Non dimentichiamoci inoltre che Atalanta è la prima squadra nel ranking italiano relativo ai settori giovanili e diciassettesima nella graduatoria europea, risultati particolarmente significativi per il nostro territorio”.

“Brembo e Atalanta rappresentano due solide ed eccellenti realtà bergamasche, che in modi e settori diversi, si affiancano in un comune “terreno di gioco” per promuovere valori condivisi ad entrambi come lo spirito di squadra, la lealtà, il sacrificio, la formazione, il gusto per le sfide e il supporto al talento – conclude Bombassei -. Per Brembo quest’anno c’è da celebrare un traguardo importante. La nostra azienda quest’anno compie 60 anni, un traguardo per noi importante e che ci rende fieri di quanto abbiamo costruito per il nostro territorio, il nostro paese e per tutto il settore dell’automotive. Abbiamo oltre 12.000 dipendenti in tutto il mondo di cui più di 3.000 provengono dalla nostra provincia, un territorio dove si trovano i nostri insediamenti industriali italiani e il quartier generale di Brembo, all’interno del Kilometro Rosso. Anche noi, come Atalanta puntiamo fortemente sulle nuove generazioni, su profili che possano contribuire con il proprio entusiasmo, determinazione e competenza ad arricchire umanamente e professionalmente il nostro Gruppo”.