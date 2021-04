Una violenta aggressione si è consumata questa notte a Forenza (Potenza) ai danni di una donna di oltre 80 anni e del parroco 45enne.

Intorno alle due di questa notte tre malviventi si sono introdotti, per compiere un furto, nella casa dell’anziana signora dove era ospitato il sacerdote. Con l’utilizzo di una scala sono entrati attraverso una finestra che affaccia su un vicolo del centro storico. Una volta in casa, alla reazione spaventata della donna e del parroco, i malviventi non hanno esitato a scagliarsi con inaudita violenza colpendo le due vittime con pugni e calci.

Al momento non è chiaro se all’atto della fuga i tre ladri siano riusciti a portare via qualcosa dalla casa della donna. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi. Le due vittime, sotto choc e con lesioni al volto e in varie parti del corpo, sono state sottoposte alle prime cure di un medico anche lui giunto sul posto dopo l’accaduto.

Il sindaco Francesco Mastrandrea, da noi contattato, si è detto addolorato e sconvolto per quanto accaduto.

