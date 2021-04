Luca Ceppitelli ha parlato al sito ufficiale del Cagliari dopo la vittoria contro l’Udinese: le parole del difensore

VITTORIA – «Sono tre punti pesanti, danno continuità alla vittoria di sabato col Parma, ancora non abbiamo fatto assolutamente nulla perché oggi la posizione in classifica non è quella che vogliamo sia alla fine. Ci portiamo a casa la vittoria, l’atteggiamento e la consapevolezza che siamo uniti e con valori importanti. I risultati fanno sempre la differenza e aiutano ad andare avanti con entusiasmo, ora dobbiamo prendere questa scia».

SALVEZZA – «A fine partita ci siamo come sempre riuniti in mezzo al campo, ci siamo detti una volta di più che c’è ancora tantissimo da fare. La salvezza passa per la sofferenza. Da fuori si soffre ancora di più che in campo, ma ognuno deve portare il suo contributo nel ruolo che occupa. Oggi siamo in basso in classifica, significa che qualcosa si è sbagliato: adesso però è il momento di guardare avanti e combattere per prenderci il risultato che vogliamo fortemente».

