Zone di sosta a “disco orario eccetto residenti” nei quartieri della città, si parte: il Comune di Bergamo avvia entro la fine di aprile il nuovo pass di sosta per residenti di quelle aree spesso molto interessate dal parcheggio di non residenti, dove non c’è pagamento della sosta, ma è necessario trovare un equilibrio tra esigenze di parcheggio diverse (residenti, pendolari, commercianti, ecc).

Si parte da una zona, quella vicina all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, del quartiere del Villaggio degli Sposi.

Le vie interessate dalla nuova misura sono via Galmozzi (pari dal 2 al 30 , civici dispari dal 1 al 27b), via delle Cave (civici dispari dal 1 al 59), piazzale Visconti (civico pari 2, civici dispari dal 1 al 3), via Cavalli (civici pari dal 30 al 38b), via M.L. King (civici dispari dal 101 al 111), Strada della Trucca (civici pari dal 96 al 98e, civici dispari dal 135 al 141), via Grossi (civici pari dal 2 al 34, civici dispari dal 1 al 75), via D’Azeglio (civici pari dal 2 al 18, civici dispari dal 1 al 59), via Berchet (civici pari dal 2 al 8), via Bonghi (civici dispari dal 1 al 9), via Balbo (civici dispari dal 1 al 9), via Rovani (civici dispari dal 1 al 7), via Settembrini (civico pari 2, civici dispari dal 1 al 7).

Non ci saranno stalli con strisce di colori particolari, ma, semplicemente, i possessori di pass di sosta potranno lasciare la propria auto nei posti segnalati con disco orario, senza limiti di tempo. Una misura che, proprio perché non prevede strisce gialle e posti riservati, tiene in considerazione anche le esigenze dei commercianti dei quartieri, visto che concilia l’esigenza di rotazione spesso richiesta dai negozianti della città, ma anche quella dei residenti della zona.

Il permesso può riportare al massimo due targhe: sarà di colore grigio e si potrà richiedere, per tutti coloro che non hanno alternative alla sosta, sia all’ufficio permessi di ATB (in via Gleno) o direttamente online sul sito ATB. Il costo del permesso prevede le sole spese di segreteria, circa 10 euro e sarà valido per tre anni.

Le regole per la concessione sono quelle già previste per i permessi residenti in città, con una possibilità di emissione di pass per ogni patente presente nel nucleo familiare al netto di posti auto privati: per fare un esempio, una famiglia con 2 patenti, 2 auto e nessun posto auto privato, può chiedere due permessi; se una famiglia avesse invece 1 patente e 2 auto, è possibile richiedere un unico permesso per due targhe.

“Abbiamo pensato questo nuovo strumento per le aree semi periferiche – spiega l’assessore alla mobilità Stefano Zenoni – dove non c’è sosta a pagamento e non ci sono posti blu o posti gialli. Partiamo da una zona del Villaggio degli Sposi nella quale i residenti hanno spesso posto l’esigenza di una soluzione di fronte al forte utilizzo degli stalli per via della vicinanza di punti di interesse come l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e il Parco Martin Lutero alla Trucca. Aiutiamo così la residenza senza penalizzare fortemente anche le altre esigenze di sosta, come i pendolari o i commercianti: moduliamo meglio l’equilibrio, senza creare posti riservati a determinate categorie. Non sarà una modalità che sarà usata a pioggia: pensiamo a specifiche aree con comprovate esigenze di questo tipo. Il prossimo quartiere a essere interessato da questa misura potrebbe essere quello di Carnovali, ad esempio.”