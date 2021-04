Ultimo presenta in streaming il nuovo singolo “Buongiorno vita”; gli eventi in occasione della Giornata Internazionale della Terra

REGIONE – Giovedì 22 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Il Molise é ancora in zona arancione (ma dal 26 aprile la situazione potrebbe cambiare): ancora chiusi musei e spazi culturali, e sospesi gli eventi programmati in presenza, ci sono però tanti appuntamenti a cui accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza. Come di consueto, abbiamo selezionato per voi cinque eventi online.

EVENTI ONLINE

Il 22 aprile è la Giornata mondiale della Terra, istituita nel 1970 per sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che unisce tutta l’umanità: proteggere il luogo dove viviamo. 51 anni dopo, in piena crisi climatica e sanitaria, ha ancora più significato. In occasione della Giornata internazionale della Terra dalle 7:30 alle 20:30 su RaiPlay una maratona multimediale con 13 ore di contenuti live.

Alle 18, sui canali social del Circolo dei lettori, Emilio Padoa-Schioppa presenta, il suo Antropocene, in cui analizza una nuova era per la storia della Terra – quella dell’antropocene, appunto – nel quale l’uomo e le attività antropiche sono in grado di influenzare le dinamiche climatiche, chimiche, biologiche e geomorfologiche del Pianeta.

Alle 18.30 sulla pagina Facebook di Libraccio Corsico Sabrina Colloredo presenta “I giorni del giudizio”. Annina è fortunata: è nata in una famiglia bene della Milano anni Sessanta, suo padre ha un lavoro importante e sua madre è una donna vivace ed eccentrica, pronta ad appassionarsi alle grandi cause.

Alle 19 sulla pagina Facebook de La Confraternita dell’Uva presentazione del libro di Aurélien Barrau “Ora. La più grande sfida della storia dell’umanità” a cura del traduttore Mauro Capocci. È troppo tardi per salvare il pianeta? No, ma il tempo a disposizione è poco, e le parole non basteranno, dobbiamo impegnarci a pungolare il potere politico per obbligarlo ad agire.

Ultimo sarà il protagonista di Buongiorno vita – L’evento, in diretta streaming sulla sua pagina Facebook dal Parco archeologico del Colosseo. Il cantautore romano proporrà alcuni dei suoi successi e presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo Buongiorno vita. Succederà alle 21, e l’evento annuncerà l’uscita della nuova canzone prevista su tutte le piattaforme e in radio, venerdì 23 aprile.

“LAJ Big Band”, nata all’interno dell’Accademia Musicale di Ancona, diretta dal Maestro R. Gazzani e composta da 18 musicisti della provincia di Ancona, in collaborazione con il bandoneonista argentino Pablo Corradini, porta in scena “Alfonsina y el mar – Storia di viaggi di sola andata”. Attraverso una serie di racconti, originali e rielaborazioni, che hanno come tema principale il viaggio dei migranti in Argentina all’inizio del XX° secolo, con particolare riferimento alla poetessa Alfonsina Storni, ci si addentrerà in una parte poco conosciuta del folklore argentino. Appuntamento alle 21 sulla pagina Facebook e sul canale youtube dell’Accademia Musicale di Ancona.

Alle 21 sul canale youtube dell’Orchestra della Toscana, trasmissione in streaming di uno concerto che vedrà protagoniste due donne di grande talento: Dalia Stasevska, alla prima volta con l’ORT, dirige il violino di Francesca Dego. In programma la magistrale “Quinta” di Beethoven e il “Concerto per violino e orchestra op.47” di Sibelius.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

Domenica 2 maggio (sempre che il Molise sia in zona gialla) escursione al Pantano della Zittola nel territorio di Montenero Valcocchiara (Is): tutte le informazioni su: https://www.facebook.com/events/143253814413109/.

La Piccola Bottega in collaborazione con Manuela Toto, organizza Il Mago di Oz, Workshop in fiabaterapia. Un incontro per conoscere una lettura tutta interiore della fiaba del mago di Oz e fare una piccola esperienza di ascolto di sé, a contatto con la natura, per imparare che non abbiamo bisogno di delegare il nostro valore agli altri. Evento a numero chiuso. Prenotazioni entro e non oltre il 9 maggio 2021 al numero 388 7540177.

Domenica 9 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/. Oppure si potrà godere del paesaggio passeggiando lentamente a dorso d’asino: per informazioni contattare il numero 388 7540177.

L’articolo Eventi in Molise di oggi, 22 aprile 2021: é la Giornata Mondiale della Terra proviene da Molise News 24.