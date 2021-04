Il Giudice Sportivo ha diramato l’elenco dei giocatori squalificati per la 33ª giornata di Serie A: Nainggolan dovrà stare fuori contro la Roma

Come era lecito attendersi, Radja Nainggolan non giocherà Cagliari-Roma in programma domenica alle 18 alla Sardegna Arena. Il centrocampista belga, in diffida e ammonito ieri contro l’Udinese, salterà il match contro la sua ex squadra come recita il comunicato emesso dal Giudice Sportivo.

Oltre al Ninja fermati per un turno anche Bonaventura, Djuricic, Radovanovic e Sturaro in attesa delle gare di questa sera.

