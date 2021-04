Un dividendo di 0,65 euro, al lordo delle ritenute di Legge, per ogni azione è quanto ha deliberato per l’esercizio 2020 l’assemblea degli azionisti di Italmobiliare Spa, che si è svolta mercoledì 21 aprile a Milano. Dividendo che sarà messo in pagamento il 5 maggio 2021, con data di stacco della cedola n. 4 il 3 maggio e record date il 4 maggio.

Un bilancio 2020 che si è chiuso per Italmobiliare Spa con un utile consolidato di 103 milioni, erano 77 nel 2019, e che evidenzia un utile di 31,5 milioni (rispetto ai 19,7 milioni del 2019) e una posizione finanziaria netta attiva per la Capogruppo pari a 387,2 milioni (569,6 milioni nel 2019).

I soci hanno inoltre rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi. La proposta di autorizzazione riguarda un massimo di 1.000.000 azioni (rappresentative del 2,35% delle azioni che attualmente costituiscono il capitale sociale) per un esborso massimo di 30 milioni di di euro. Attualmente la Società ha in portafoglio 217.070 azioni proprie pari allo 0,51% del capitale sociale.

Infine, l’Assemblea ha deliberato la conferma di Marco Cipelletti, cooptato lo scorso 27 gennaio in sostituzione del dimissionario Antonio Salerno, entrambi espressione della lista di minoranza presentata alla precedente assemblea del 21 aprile 2020.

Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato l’adesione di Italmobiliare al nuovo Codice di Corporate Governance e approvato le modifiche alla procedura per le operazioni con le parti correlate, anche in adeguamento ai recenti aggiornamenti regolamentari emanati da Consob. La procedura, che avrà effetto a far tempo dal 1° luglio 2021, sarà disponibile sul sito internet della società (https://www.italmobiliare.it/it/governance/documenti-procedure). In linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, sono stati approvati il regolamento del Consiglio di Amministrazione nonché la politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti.