Secondo tonfo in due giorni in Borsa per la Juventus che perde il 13,70% dopo aver guadagnato il giorno dopo l’annuncio del progetto. L’articolo La fine della Super League costa cara alla Juventus: -13,70% in Borsa proviene da Quotidiano Piemontese.Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it