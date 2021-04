Dopo appena 4 minuti dall’inizio di Napoli Lazio succede di tutto. Lazzari va giù in area, ma Di Bello punisce il presunto fallo precedente di Milinkovic

Pronti via, e Napoli Lazio entra nel vivo. Contropiede biancoceleste sugli sviluppi di un angolo per il Napoli, Lazzari si invola verso Meret e viene spinto da Hisaj. Sarebbe rigore ed espulsione, se non fosse per l’intervento contrario del VAR, che richiama l’attenzione di Di Bello per un contatto precedente in area biancoceleste.

In occasione dell’angolo a favore del Napoli infatti, Milinkovic entra in maniera scomposta con la gamba alta, colpendo apparentemente Manolas. In realtà il Sergente prende il pallone con la punta, ma per l’arbitro il contatto è comunque meritevole di penalty.

L’articolo Napoli Lazio, rigore per gli azzurri. Contatto su Lazzari, ma Di Bello punisce il presunto fallo di Milinkovic proviene da Lazio News 24.