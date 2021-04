ROCCAMANDOLFI – “Cari amici, oggi è stato accertato un caso di positività nella nostra comunità. La persona in questione è in un buono stato di salute. A lui facciamo i migliori auguri di una rapida e pronta guarigione. Con l’aiuto del diretto interessato, come da prassi, stiamo ricostruendo la catena dei contatti”.

Lo comunica, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi, aggiungendo: “Inutile dire che è il momento di mantenere alta l’attenzione ed evitare comportamenti superficiali o peggio sbagliati che possano vanificare il sacrificio fatto sino ad ora. Attenzione, prudenza, responsabilità e buonsenso devono essere la nostra guida. Restiamo concentrati. Insieme ce la faremo!”.

L’articolo Roccamandolfi, accertato un nuovo caso di positività al Covid proviene da Molise News 24.