Si respira aria di cambiamento all’interno della Nazionale Italiana di sci di fondo.

I risultati deludenti ottenuti dagli azzurri ai recenti Mondiali e le dimissioni del direttore tecnico Marco Selle ha portato a una rivoluzione nel team tecnico tricolore portando all’arrivo di Alfred Stauder.

L’ex allenatore delle squadre giovanili è stato infatti promosso dal presidente Flavio Roda in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 venendo accompagnato da un team di selezionatori fra i quali spicca il nome di Renato Pasini.

Reduce dall’esperienza con le ragazze del gruppo “Milano-Cortina 2026”, il 44enne di Gromo ricoprirà il ruolo di responsabile dell’interno settore femminile continuando a seguire anche le promesse del movimento italiano degli sci stretti.

Oltre all’arrivo di Stauder, la Federazione Italiana Sport Invernali ha stipulato un accordo di collaborazione con la Russian Ski Association che consentirà a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani di allenarsi con i colleghi russi.

Guidati dal tedesco Markus Cramer, i due fuoriclasse valdostani avranno modo di lavorare in compagnia di Gleb Retivych, Sergej Ustjugov, Artem Maltsev ed Evgeniy Belov a partire dal prossimo maggio prima di rientrare con i compagni di squadra in vista della prossima stagione.

“Ringrazio Elena Välbe e la Federazione russa per aver accolto la proposta italiana con grande entusiasmo e grande apprezzamento. Credo che entrambi i movimenti ne avranno da guadagnare, soprattutto in termini di metodologia del lavoro – ha sottolineato il presidente federale Flavio Roda -. La Russia e l’Italia rappresentano due tradizioni solide nel fondo internazionale e la collaborazione ad altissimo livello che si va a creare, sotto la guida di uno dei tecnici più importanti del settore, non potrà che portare buoni frutti per tutti: lavoreremo insieme in estate per sfidarci al massimo livello ai Giochi di Pechino, con l’obiettivo di vincere medaglie”.