Dopo 32 giornate della Serie A TIM 2020/21 Ivan Ilić si conferma in vetta alla classifica del Premio 'Sante Begali', il riconoscimento dedicato alla memoria del grande ex gialloblù, a lungo capitano del Verona tra il 1949 e il 1962, scomparso nel 2008 e ricordato per la grande correttezza in campo. Il 'Begali', giunto alla dodicesima edizione, al termine della stagione verrà assegnato al calciatore gialloblù più corretto in rapporto ai minuti giocati. Il centrocampista serbo non ha finora collezionato alcuna ammonizione in 1352 minuti sin qui disputati e, di conseguenza, rimane al comando della classifica provvisoria. Il secondo e terzo piazzamento sono invertiti rispetto al precedente