Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico dell’Udinese.

TALLONE D’ACHILLE – «É una costante da tutto il campionato: facciamo pochi gol in relazione a quello che crediamo. Non riusciamo a concretizzare. É il tallone d’Achille della nostra squadra».

SCONFITTA – «Da fuori in realtà mi è sembrato che la squadra abbia provato a fare tutto quello che poteva, come visto abbiamo provato anche a modificare più volte l’assetto, parliamo di un’altra partita che perdi in virtù di un altro rigore di cui faccio fatica a darmi ragione, perché su episodi così fatichi a darti ragione e come con il Torino diventa determinante nel punteggio. Poi abbiamo avuto diverse occasioni, la traversa, quella di Nestorovski, anche diversi palloni che sono transitati in zona area del Cagliari senza però riuscire a concretizzare».

STIMOLI – «Per quanto riguarda l’Udinese sicuramente non c’è problema di stimoli. Sicuramente gli avversari che sono venuti qui hanno fatto partite di grande cuore, però se rivedo nella mia testa il film della partita rivedo una squadra che ha provato a fare tutto quello che poteva».

DE PAUL – «Si può dare anche questa lettura, è il giocatore che ha trovato più concretezza in questa squadra, quello che ha gestito in modo migliore le occasioni che ci capitano e che ho citato in precedenza».

