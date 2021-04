Tornano a protestare gli ambulanti che da più di un mese, da quando la Puglia è in zona rossa, non possono vendere al pubblico. Circa 200 gli operatori mercatali di diverse associazioni – tra cui Confcommercio, Federcommercio e Confesercenti – che questa mattina hanno occupato i marciapiedi di fronte la presidenza della Regione.

Chiedono interventi urgenti per la riapertura delle attività, in sicurezza, e con la certezza di non dover più sospendere. La mobilitazione va avanti e se il passaggio in arancione dovesse concretizzarsi, i mercati potranno riaprire, ma gli ambulanti si troveranno comunque a dover affrontare le perdite subite, nell’ennesimo, lungo, periodo di chiusure.

